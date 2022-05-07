Житель окупованого міста перейшов на бік ворога і надавав окупантам інформацію про місце розташування ЗСУ та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської РДА.

"Голові тимчасової адміністрації" окупованого Ізюма повідомлено про підозру в держзраді та колабораціонізмі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram-каналі.

За даними слідства, житель тимчасово окупованого російськими військами м. Ізюм перейшов на бік ворога та добровільно обійняв посаду так званого "голови тимчасової адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Також підозрюваний переконував інших місцевих мешканців сприяти військовим країни-агресора, проводив бесіди з головами об'єднаних територіальних громад Ізюмського району щодо розповсюдження "гумдопомоги" з Росії, надавав окупантам інформацію про місце розташування Збройних сил України, місцевих активістів, військових тероборони, поширював неправдиві відомості про захоплення Києва і Харкова та особисто підняв російський прапор над будинком Ізюмської районної державної адміністрації.

Так, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, ЗСУ спалили російську колону з боєприпасами під Ізюмом.

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