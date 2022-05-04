За інформацією, в регіоні воюють підготовлені російські військові спеціалісти з хорошою технікою, але і вони просто кидали свою техніку, кидали зброю.

Боєць Легіону Свободи Руслан Андрійко повідомив, що на Ізюмському напрямку окупанти примушують своїх військових йти у наступ, погрожуючи кримінальними справами та тюрмою.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Наші спеціалісти постійно "ловлять" їхні розмови телефоном. Моральний стан надзвичайно пригнічений, вони бояться йти у серйозний наступ, діють невеликими групами і було вже кільки критичних днів, коли їх силою вели і вони просто кидали свою техніку, кидали зброю. Це все було з матюками, дуже жорстко їм погрожували кримінальними справами, тюрмою, але моральний стан їхній… знаходиться на дуже низькому рівні", - сказав боєць.

Він додав, що в регіоні воюють підготовлені російські військові спеціалісти з хорошою технікою.

"По нашим даним тут знаходяться не звичайні їхні "бомжі", яких вони "зганяють" в Україну зі всієї Росії, а спеціалісти з хорошою технікою", - сказав Андрійко.

Він зазначив, що після того, як в Ізюмі був знищений штаб рашистів, були знищені їхні чинні генерали, окупанти хочуть помститися за це.

"Очевидно, як після того, як в Ізюмі був знищений штаб рашистів, були знищені їхні чинні генерали, вони захочуть помститися за це…Вже це загострення відчувається. Буквально вчора вперше було обстріляне місто Барвінкову з касетних бомб, багато було поранених серед місцевого населення", - сказав Андрійко.

Війна в Україні

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Російські окупанти перекинули з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" і підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч".

4 травня 2022 року ЗСУ спалили російську колону з боєприпасами під Ізюмом.

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