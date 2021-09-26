Паливо готові видавати, поділився генерал-лейтенант.

Генерал-лейтенант, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляє про відсутність проблем з паливом в зоні бойових дій на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"На рівні ЗСУ, на рівні міністерства проблем з паливом немає. Воно все закрите...", – зазначив Залужний.

Читайте також"На складах немає жодного": головнокомандувач ЗСУ розповів, як використовують турецькі дрониСпіврозмовник підкреслив, що паливо "готові видавати".

"Десь, можливо, знову ж таки відсутність комунікації... Я як головнокомандувач розумію, що я маю знати стан справ, який відбувається. Але до кожної роти, до кожного взводу, на жаль, я не доберуся. Тому конкретно, який підрозділ, яка необхідна кількість", – додав він.

Нагадаємо, у 2014 році частину Донецької та Луганської областей захопили бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР". Бойовиків підтримала влада Росії. На Донбас вдерлися російські війська.

Спочатку на частині Донбасу Київ оголосив антитерористичну операцію, а пізніше розпочалася операція Об'єднаних сил.

Для врегулювання конфлікту у 2014-му були підписані Мінські угоди. Зокрема, під документом стоїть підпис української та російської сторони, а також ОБСЄ.

Росія не визнає себе учасником війни, а стверджує, що є "посередником". Десятки країн світу вважають РФ стороною конфлікту на Донбасі.

Автори: Світлана Закелова, Екатерина Присяжнюк