Там були тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Знищено склад ворожих боєприпасів біля села Маркіне у Донецькій області. Джерела в Службі безпеки України повідомили УНІАН деталі спецоперації, яка проведена днями.

"Дрони Служби безпеки влаштували пекельну "бавовну" на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області", - повідомило джерело в СБУ.

Зазначило, що там були тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

"В результаті спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходився поряд", - повідомило джерело.

Удари по важливих об'єктах окупантів

Як повідомляв УНІАН, ворожі склади Сили оборони і спецслужби знищують не тільки на окупованих територіях України, але на території Росі. Зокрема, у вересні цього року Сили оборони України завдали ударів по арсеналу "Тихорецьк" у Краснодарському краї та по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області, неподалік населеного пункту Октябрський.

За даними Генштаб ЗСУ, "Тихорецьк" входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів і є однією з ключових у логістичній системі російських військ.

Зазначалося, що у момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доправив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, зокрема й із КНДР. Атаковано радіолокаційну станцію "Підліт", яка виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Також вказувалося, що по 23-му арсеналу вдарили бійці СБУ.Були пожежі та детонації в районах обох військових арсеналів.

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