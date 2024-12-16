Фірсов зазначив, що у місті стоїть досвідчена бригада українських сил – "наші хлопці максимально тримаються".

Оперативна ситуація на Торецькому напрямку залишається незмінно складною. В Торецьку, де тривають важкі бої, суміжні українські дронові підрозділи готують сюрприз російським окупантам, щоб максимально вибивати ворога в місті із зайнятих позицій.

В етері телемарафону головний сержант роти ударних БПЛА 109-бригади Єгор Фірсов зазначив, що лінія оборони за яку відповідає їх бригада знаходиться поряд з Торецьком і вони також допомагають суміжним підрозділам. Зокрема, літають FPV- дронами дуже далеко в бік Донецька, аж до Авдіївки.

"Суміжникам відверто складно, ми їм допомагаємо. Літаємо туди якраз дронами у бік наступу противника. Ворог намагається прорвати по нашому напрямку і вийти на рубежи в напрям Костянтинівки. І в інший бік ми літаємо, наприклад, дорога що йде більш на Авдіївський напрям. Туди ворог розгортає з Авдіївки на Покровськ також наступ", - акцентував він.

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Військовий додав, що тактика росіян незмінна - це атаки малими групами. Їх підрозділ ударних БпЛА намагається спалити всю техніку противника, яку бачить. Фірсов підкреслив:

"Наші колеги використовують трошки інші FPV-дрони - з осколковими зарядами і намагаються знищити більше піхоти. Тому що малі групи ворожої піхоти просуваються постійно і досить важко з ними мати справу. Якщо їде танк чи "буханка" їх легше знищити. А ось коли окупанти крізь розбігаються, треба інколи не кумулятивні, а осколкові боєприпаси, щоб їх всіх було знищено".

За словами військового, в місті Торецьк відбуваться бої, там стоїть досвідчена бригада українських сил, яка намагається стримувати ворога.

"Певні деталі я не можу розголошувати, наші хлопці максимально тримаються. Там, до речі, ми із суміжними підрозділами хочемо влаштувати ворогу сюрприз", - зазначив головний сержант роти ударних БПЛА.

Фірсов додав, що зараз дронові підрозділи готують дрони на оптоволокні, якими можна буде користуватись в містах.

"Там не буде радіогоризонту, радіочастот. Дрони будуть використовуватись на такому ланцюжку, проводку - це називається оптоволокно. І ось ми будемо все частіше використовувати дрони в Торецьку, щоб максимально вибивати ворога вже із зайнятих позицій. Там вони закріпилися в деяких домах. Місцевість ми знаємо добре, тому будемо намагатися вибити їх звідти", - акцентував він.

Також у порівнянні з ситуацією рік тому або навіть два, росіяни дуже значно зменшили використання техніки і штурмують хвилями піхотних груп. Військовий зазначив, що такої історії, як раніше, коли бачили цілі танкові колони - такого нема. В кращому випадку ворожу піхоту з техніки супроводжує якась БМП або БТР, облаштовані РЕБом. Фірсов додав:

"Перетворюються в таке собі страховисько, обладнане купою мішків, які звалюють як захист від FPV дронів. В основному йде піхота-"м’ясо". Хвилі одна-друга-третя і навіть четверта. Оці піхотні групи йдуть. Інші наші підрозділи намагаються цими бомберами з осколковими боєприпасами їх зупинити. Техніки стало значно менше".

Війна в Україні - ситуація в Торецьку

Як повідомляв УНІАН, місто Торецьк в Донецькій області повністю зруйноване ворогом. В дописі під фотографіями міста, що опубліковані на офіційній сторінці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" зазначається, що все у вогні і кіптяві. Українські захисники проводять безперервну розвідку в Торецьку, а між польотами сушать дрони феном.

За неофіційними даними також зараз дуже складна ситуація на Покровському напрямку в населеному пункті Успенівка, там ускладнена логістика, що може означати оперативне оточення.

Днями Defense News писав, що смертоносні FPV-дрони стали справжнім кошмаром для обох сторін у війні. Як зазначає радник вашингтонського Центру військово-морського аналізу Сем Бендетт, системи РЕБ насправді не вирішують проблему нейтралізації дронів. Тому, по обидва боки фронту активно шукають можливість дати піхоті таку стрілецьку зброю, яка могла би дешево і надійно збивати безпілотники, але "поки що результатів немає".

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