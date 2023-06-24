Російська влада готується до оборони столиці від наступаючих підрозділів "групи Вагнера".

Російські силовики почали споруджувати блокпости і оборонні позиції на підходах до Москви. До російської столиці зараз рухаються підрозділи вагнерівців, повідомляють телеграм-канали.

Так, повідомляється про перекриття мосту через Оку на Сімферопольському шосе (М2 "Крим") в районі міста Серпухов. Це 80 км на південь від МКАДа. Також повідомляється про обмеження в русі по паралельній трасі М4 "Дон". Раніше стверджувалося, що саме по ній рухається колона вагнерівців.

"Міст на півдні Підмосков'я через Оку перекритий. Стратегічну переправу закрили повними піску самоскидами і наповненими водою поливальними машинами", - пише ВЧК-ОГПУ.

"У Серпухові (Московська область) помітили десятки військових: повідомляється, що на мосту через Оку військові розгортають загороджувальні засоби: кулемети, гранатомети", - пише "Сота".

Також повідомляється про часткове перекриття траси "Урал", яка йде від Москви на південь через Рязань.

До оборони готують не тільки далекі підступи до Москви, а й південні околиці російської столиці.

"Обстановка в Москві: військова техніка, поліція і комунальні автомобілі на в'їздах в місто на Київському шосе, Рубльовському шосе і в районі Липецької вулиці на в'їзді з траси М4 Дон. У Ясенево на одній точці поліція, військові, БТР і комунальна техніка. Військові розвантажують мішки з піском, які використовують для спорудження найпростіших укріплень", - пише "Обережно, Москва".

Цей же канал повідомляє про появу військових вертольотів в Підмосков'ї, які летять у бік Москви.

Бунт Пригожина і вагнерівців - останні новини

За даними британської розвідки, підрозділи повсталих найманців "Групи Вагнера" зараз прямують до Москви через Воронезьку область. Британці вважають, що результат цього конфлікту багато в чому буде залежати від того, на чию сторону встане Росгвардія – єдина велика сила, не задіяна Зараз на фронті.

Тим часом з Воронезької області надходять повідомлення про стрілянину і вибухи. За непідтвердженою інформацією, йдуть сутички між вагнерівцями та урядовими силами. Повідомляється про удари авіації по колоні найманців.

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