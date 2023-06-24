У потенційній битві за Москву Пригожин має чисельну перевагу, у Кремля немає резервів поблизу.

У російської влади немає оперативних резервів, якими можна було б терміново зайняти оборону на підступах до Москви. До столиці стягують крупиці спецназу і строковиків, пише телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, який пов'язують з однією з "веж Кремля".

За даними джерел, ще вночі нечисленних бійців сил спеціальних операцій, які "перебували у відпустці в Москві і Московській області" терміново озброїли і відправили на трасу М4 зустрічати вагнерівців. Стверджується, що з техніки у них тільки кілька БТР, а боєзапасу вистачить "на кілька годин бою".

Крім "крихт ССО", росгвардійців і поліцейських обороняти Москву відправляють строковиків. У бій проти найманців вирішили зокрема кинути військовослужбовців 106-ї Гвардійської дивізії ВДВ з-під Тули. Але мова всього про 200 солдатів.

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"Пригожин явно не блефує, у них мінімум 20 тисяч бійців. Багато з них з серйозним досвідом. Рішення у Вагнері приймаються не як у Міноборони через купу доповідачів нагору, а майже миттєво. Сил, кинутих на оборону Москви, не вистачить їх зупинити. До ПВК здаються частинами, просто переходять під їхній контроль", - розповіло джерело.

Також видання повідомляє, що вагнерівці вже зайшли в Липецьку область. Далі їм залишиться пройти тільки Тульську область, відразу за якою вже починається Московська область.

Москву готують до оборони - що відомо

Після того, як напередодні ввечері група Вагнера на чолі з Пригожиним підняла заколот і анонсувала похід на Москву, в столиці Росії і столичному регіоні ввели режим контртерористичної операції. Пізніше стало відомо, що такий же спецрежим введений у Воронежі.

Ближче до полудня стало відомо, що вагнерівці повністю або частково контролюють Воронеж і рухаються в бік Москви. На цьому тлі в самій Москві почали спішно готуватися до оборони. Російські силовики почали споруджувати блокпости і оборонні позиції на підходах до міста, готуючись до боїв з повсталими найманцями.

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