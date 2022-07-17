Ракети російських загарбників влучили у виробничу будівлю.

Цієї ночі російські окупанти вдарили по Харкову двома ракетами. Також ворог обстрілював Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 3-ї години в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи", - повідомив голова ОВА.

Крім того, ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі у виробничих будівлях, горів автомобіль.

Також, у Чкаловській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих немає.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції", - заявив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну президент країни-агресора Володимир Путін, можливо, наказав захопити Харків і неокуповану частину Харківської області.

Аналітики ISW вважають вкрай малоймовірною можливість успіху росіян у захопленні Харкова і всієї області. На їхню думку, у найближчі дні армія Росії, імовірно, буде непослідовно активізувати спроби атак на півночі від Харкова, але навряд чи зможе домогтися серйозних територіальних успіхів.

Вас також можуть зацікавити новини: