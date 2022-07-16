Вночі ворожі ракети вдарили по Чугуєву, є загиблі та поранені.
Про це у своєму Telegram повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
"16 липня о 03:20 Чугуїв зазнав ракетного удару. Внаслідок обстрілу було частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Горіли конструктивні матеріали будинку на площі 40 кв.м. Постраждало 2 чоловіка, із них з під завалу було врятовано 1, якого госпіталізували до місцевої лікарні. Також рятувальники з під завалів вилучили тіла двох людей, чоловіка та жінки", - йдеться у повідомленні.
Роботи з пошуку людей в завалах та розбору конструкцій наразі тривають.
Війна в Україні: актуальні дані
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Рано вранці 16 липня ворог вдарив по Одесі.
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