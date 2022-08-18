У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили попередньо "Іскандером".

Один з поранених внаслідок російського удару по Харкову перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо - "Іскандером". Руйнування - жахливі", - зазначив він.

За словами Синєгубова, внаслідок удару 7 людей загинули, 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина.

"Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані", - розповів голова ОВА.

Він підкреслив, що рятувальники продовжують пошукові роботи, а медики обласного Центру екстреної медичної допомоги чергують на місці удару.

"Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих ЗМІ поширюють чергові фейки про "військові об'єкти". Жодного військового об'єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди", - наголосив Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удар прийшовся по гуртожитку. За останніми даними ДСНС, відомо про 7 загиблих.

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