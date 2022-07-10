Будівлі частини горіли ще від попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили о 10-й.

Українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у Херсоні.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від вранішніх попадань о 5-й ранку, а потім знову, коли влучили в 10-й", - зазначив він.

Хлань додав, що очевидці повідомляють про крики росіян під завалами.

"При спробі підійти ближче до шостої гімназії і дізнатись щось - окупанти стріляють в повітря. В них починається відверта паніка?", - додав депутат.

Раніше у місцевих пабліках свідки писали, що було дві хвилі прильотів на територію військової частини Пестеля. Два прильоти було о 5 ранку. Після цього прилетіло ще о 10-ій. Російські окупанти там метушаться весь цей час і зараз оточили центр міста. Навколо Пестеля виставлено вартових, перевіряють документи.

Російські пропагандисти факт ракетних "прильотів" по їх військовій базі в Херсоні підтверджують.

Як писав УНІАН, 8 липня у Новій Каховці на Херсонщині вже втретє знищили склад боєприпасів російських військ. Впродовж останніх днів з'явлися також повідомлення про вибухи на складах окупантів у Херсоні і Чорнобаївці.

Сьогодні стало відомо, що понад сто російських окупантів було вбито, ще близько 200 поранені під час атаки ЗСУ по ворожому складу в Новій Каховці

Сергій Хлань зазначав, що підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу.

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