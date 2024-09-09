"М'ясні" штурми з боку російських загарбників тривалий час не припиняються, поділилися в одній з українських бригад.

Продовжується війна в Україні, і на Лиманському напрямку російські загарбники йдуть на хитрощі, щоб не штурмувати позиції захисників нашої країни.

Супротивники намагаються посилити наступи, тривалий час не припиняються "м'ясні" штурми, але особливого ентузіазму не видно, по-перше, оскільки вороги змушені рухатися вперед без підтримки бронетехніки, розповів керівник відділення комунікації 63 окремої механізованої бригади Збройних сил України Ростислав Ящишин в етері "Суспільне. Студія".

"Вони бачать, що вчора їх військові пішли на штурм і не повернулись, а сьогодні їхня черга йти. І неодноразово ми фіксували такі моменти, що вдаються до хитрощів росіяни. Наприклад, трішки пройшли і передають по рації, що мусять вертатись, бо їх атакує рій безпілотників", - сказав співбесідник.

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За його словами, окупанти інколи не виходять за межі своїх позицій - просто між ними переміщуються. Ящишин також поділився, що на Лиманському напрямку у полон часто потраплять представники російських нацменшин. Керівник відділення комунікації додав, що вороги їдуть на нашу територію лише для того, щоб заробити кошти.

"Переважно, це все неєвропейська частина Росії, це схід. При чому бували випадки, що брали представників рідкісних племен народностей. Зокрема, коряк такий був, їх там лишилось 6 тисяч мешканців...", - поділився він.

Цікаві новини України - про що вже повідомлялося

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 вересня повідомляв, що на Лиманському напрямку українські військові відбили за добу 12 ворожих штурмів в районах населених пунктів Діброва, Торське, Новосадове, Невське й Чернещина.

Росіяни на українській землі вже зазнали колосальних втрат. Загальні втрати РФ на 9 вересня 2024 року у живій силі становлять приблизно 626410. Супротивник також втратив багато бронетехніки, у тому числі 16906 бойових броньованих машин.

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