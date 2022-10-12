За його словами, українці - це російські люди, "одержимі бісом".

Колишній "народний губернатор ДНР" Павло Губарєв відзначився нацистською заявою із закликом знищувати українців мільйонами.

Про це він заявив під час інтерв'ю російським пропагандистам, фрагмент якого з'явився у мережі.

На його переконання, метою повномасштабного російського вторгнення в Україну є перевиховання українців, у яких нібито "вселився біс". Тих, хто не піддається "переконанню", потрібно знищувати, впевнений терорист.

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"Нам дуже важливо створити образ ворога. Це російські люди, в яких вселився біс. Ми йдемо їх не вбивати, ми хочемо їх переконати. Але якщо ви не хочете, щоб ми вас переконували, ми вас уб'ємо. Хоч мільйон, хоч 5 млн, хоч усіх винищимо, поки ви не зрозумієте, що ви біснуваті і вам треба лікуватися", – заявив Губарєв.

Нацистські заяви росіян

Росіяни часто демонструють агресію щодо українців. Раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена". На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

Подібний інцидент стався у Швеції. Росіянка недалеко від посольства РФ в Стокгольмі накинулася з образами на громадянку України. Жінка через свої дії залишилася без роботи в приватній школі.

Кілька днів тому росіянка закликала російського диктатора Володимира Путіна бомбити німецький Дрезден, демонструючи мітинг українців.

Водночас російський пропагандист відкрито закликав і далі знищувати критичну інфраструктуру енергосистеми України. Країну хочуть занурити в холод та темряву.

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