Чи був затриманий палій - невідомо.

Невідомий підпалив банер з символікою вторгнення РФ в Україну і прапором Росії біля пам'ятника Леніна в Улан-Уде.

Про це пише Telegram baza.

На опублікованому в мережі відео видно, як імовірно чоловік в темному одязі підходить до великого постаменту радянському "вождю" і підпалює триколор.

Відео дня

Банер в кольорах російського прапора і рашистською символікою "V" (цими літерами були позначені танки окупантів під час вторгнення в Україну 24 лютого) був розміщений під головою Леніна.

Чи був затриманий палій - невідомо.

Вторгнення Росії в Україну

Росія вторглася в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардування українських міст, у тому числі Києва та Харкова.

Протягом цього часу українські військові розгромили угруповання ворога на Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

ЗС РФ втрачають захоплені раніше території у Луганській і Херсонській областях, роблять невдалі спроби штурмів населених пунктів в Донецькій області і майже покинули Харківщину.

Західні аналітики констатують, що Путін за 7 місяців війни так і не домігся своїх першочергових намірів щодо захоплення України і повалення проєвропейського уряду. Замість цього російська армія зіткнулася з дефіцитом солдатів і техніки.

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