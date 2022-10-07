Невідомий підпалив банер з символікою вторгнення РФ в Україну і прапором Росії біля пам'ятника Леніна в Улан-Уде.
Про це пише Telegram baza.
На опублікованому в мережі відео видно, як імовірно чоловік в темному одязі підходить до великого постаменту радянському "вождю" і підпалює триколор.
Банер в кольорах російського прапора і рашистською символікою "V" (цими літерами були позначені танки окупантів під час вторгнення в Україну 24 лютого) був розміщений під головою Леніна.
Чи був затриманий палій - невідомо.
Вторгнення Росії в Україну
Росія вторглася в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардування українських міст, у тому числі Києва та Харкова.
Протягом цього часу українські військові розгромили угруповання ворога на Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
ЗС РФ втрачають захоплені раніше території у Луганській і Херсонській областях, роблять невдалі спроби штурмів населених пунктів в Донецькій області і майже покинули Харківщину.
Західні аналітики констатують, що Путін за 7 місяців війни так і не домігся своїх першочергових намірів щодо захоплення України і повалення проєвропейського уряду. Замість цього російська армія зіткнулася з дефіцитом солдатів і техніки.