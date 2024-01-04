На гарячу лінію надійшло понад 26 тисяч дзвінків.

Станом на грудень 2023 року в український полон через гарячу лінію проекту "Хочу жить" здалися понад 220 російських солдатів.

Про це розповів представник відділу у справах військовополонених Головного управління розвідки Міноборони України Віталій Матвієнко в інтерв'ю Financial Times. Ще понад 1000 справ зараз перебувають на розгляді, зазначив він.

Гарячу лінію відкрили у вересні 2022 року. Коли диктатор Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ, вона почала розриватися від дзвінків росіян. Вже менш ніж через місяць відбулася перша успішна здача в полон. З того часу щотижня здаються близько трьох російських солдатів.

Відео дня

За словами Матвієнка, всього на гарячу лінію надійшло понад 26 тисяч дзвінків по телефону і через чат-бот в месенджері Telegram. Сайт hochuzhit.com відвідали понад 48 мільйонів разів, з них 46 мільйонів - з Росії.

На гарячій лінії "Хочу жить" цілодобово працюють 10 операторів з секретного центру в Києві. Команда складається з військових психологів та аналітиків.

Зазначається, що один із сплесків звернень від російських солдатів стався у листопаді 2022 року, коли ЗСУ звільнили Херсон з окупації. Тоді кілька російських солдатів, кинутих на своїх позиціях, подзвонили на гарячу лінію, щоб мирно здатися.

Наступний сплеск зафіксували минулої весни, під час підготовки до контранступу. "У березні 2023 року ми отримали майже 3 тисячі заявок. Це порівняно з груднем 2022 року, коли було 1500 заявок", - додав Матвієнко.

Як здатися в український полон

Російські солдати можуть звернутися з проханням про здачу в плані за програмою "Хочу жить" через Єдиний центр прийому звернень:

Telegram і WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

Для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів).

Чат-бот t.me/spasisebyabot.

Телеграм-канал https://t.me/hochu_zhyt.

Вас також можуть зацікавити новини: