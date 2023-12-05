Ходжес зробив висновок, що до моменту звільнення Кримського півострова Україні слід продовжувати атакувати міст усіма доступними засобами, навіть якщо це дозволить лише тимчасово виводити його з ладу.

Українські військові будуть здатні знищити Кримський міст, володіючи достатньою кількістю керованих ракет, таких як Army Tactical Missile System (ATACMS) і німецькі ракети Taurus. Про це в статті для Foreign Affairs пише колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес.

Відставний генерал називає будівництво мосту частиною стратегії Москви щодо домінування в Україні та регіоні Чорного моря. Його знищення може стати ключем до перемоги України не тільки в Криму, а й у війні в цілому. Основною проблемою для ЗСУ Ходжес називає той факт, що міст стійкий до пошкоджень і атак. Щоб його остаточно вивести з ладу, необхідна масована атака потужними ракетами. Однак навіть передові ракети, такі як ATACMS, мають обмежену точність, і ймовірність потрапляння у відносно невеликі цілі на мосту невелика.

Ходжес зазначив, що німецька ракета Taurus, призначена для руйнування бункерів, може мати великі шанси на пошкодження однієї або декількох опор моста. Однак Німеччина відмовляється надати Україні ці ракети через побоювання відповідних кроків Росії.

Відео дня

Екс-командувач підкреслює, що найефективніший спосіб знищення мосту - демонтаж з використанням вибухових зарядів. Однак для цього необхідний прямий доступ до мосту, якого в українських військ поки немає.

Ходжес зробив висновок, що до моменту звільнення Кримського півострова Україні слід продовжувати атакувати міст усіма доступними засобами, навіть якщо це дозволить лише тимчасово виводити його з ладу. Постійні атаки можуть уповільнити російську логістику і знизити перевагу, яку Москва отримує від анексії півострова. Він також нагадав, що Росія розглядає можливість будівництва тунелю під Керченською протокою спільно з Китаєм, що свідчить про їхнє занепокоєння з приводу загрози знищення мосту.

Кримський міст - останні новини

Російські окупанти планують за два тижні усунути пошкодження, які незаконно збудований Кримський міст отримав внаслідок нещодавнього шторму в Чорному морі, бо бояться, що цим скористаються українські сили безпеки.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що вразивши Кримський міст, СБУ перерізала канал постачання російської зброї. За його словами, міст приречений.

Вас також можуть зацікавити новини: