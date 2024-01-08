Росіянам доводиться шукати нові пріоритети для розміщення певних систем.

В окупованому півострові російська армія захищає Кримський міст та кілька важливих майданчиків. Про це під час брифінгу розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, в окупованому Криму противником було розгорнуто потужну систему ППО, бо ворог усвідомлював, що в нього там накопичений чималі ресурси. Водночас дії ЗСУ були настільки результативними, що росіянам зараз доводиться вимірювати нові пріоритети для розміщення відповідних систем захисту з повітря.

За словами Гуменюк, у пріоритетних об’єктах, які ворог прагне захистити, "славнозвісний зайвий об'єкт" - Кримський міст, оскільки він - одна з основних логістичних транспортних артерій.

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"І це - попри його умовну небоєздатність, використання в обмеженому сенсі. Також вони продовжують захищати Севастопольську бухту - це логістика, пов'язана з завантаженням "Калібрів" перш за все. Оскільки основний корабельний на катерний склад вони повиводили, але дуже важливими залишаються ось ці об'єкти…", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що російська армія також приділяє особливу увагу захисту у Криму ще двох об'єктів - майданчикам для запуску безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Це територія мису Чауда, неподалік Балаклави. Окрім того, за даними спікерки, на території тимчасово окупованого півострова ще досить багато об'єктів авіаційної інфраструктури, які ворог використовує для базування тактичної авіації й збереження певного майна.

За інформацією Гуменюк, у Чорному морі зараз чергує два кораблі окупантів та один – в Азовському морі, але ракетоносії всі заведені пункти базування.

"Ворог не планував їх застосовувати під час цієї атаки (ранкової – УНІАН), як нам вже було очевидно. Але те що вони є на поготові й спорядженні - це робить ситуацію досить напруженою. Рівень ракетної небезпеки Генеральний штаб оцінює, як стабільно високий до тих пір поки ракетоносії взагалі існують в Чорному морі. Вони готові до застосування і достатньо двох-трьох годин для того, щоб вони опинилися на пускових рубежах", - розповіла військова.

Вона додала, що погода зараз не дуже сприятлива для кораблів, але й не критична. Тому цілком імовірно виведення ракетоносіїв на бойове чергування.

Водночас зерновий коридор функціонує. Українські захисники контролюють ситуацію щодо мінної безпеки тощо.

"В принципі критичних загроз, які стосуються мінної та ракетної небезпеки, немає. Вони всі контрольовані, активність авіації (ворожої – УНІАН) враховується…", - наголосила Гуменюк.

Удари по окупованому Криму - деталі

4 січня окупований росіянами Крим був атакований ракетами й дронами. Окупаційна влада стверджувала, що відбили наймасовішу атаку за останній час. За даними Генштабу ЗСУ, успішно завдано удару по командному пункту супротивника, розташованому під Севастополем. Також йшлося, що біля села Первомайське уражено склади боєприпасів загарбників.

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