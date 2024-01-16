Позиційні бої між ЗСУ та російськими окупантами тривали на лінії Куп'янськ- Сватове-Кремінна, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не відбулося.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що позиційні бої тривали в районі Синьківки і озера Лиман; в районі Петропавлівки; на північний захід від Кремінної біля Макіївки; а також в районі Терного, Торського і Ямполовки і Серебрянського лісництва.
При цьому аналітики відзначили, що пропагандисти заявили, нібито окупанти просунулися на 2,2 км в ширину і на 1,7 км в глибину в районі Макіївки, але ISW не побачив візуального підтвердження цьому твердженню. В Інституті додали, що під Кремінною діють підрозділи групи "Аїда" чеченського спецназу "Ахмат".
Крім того, позиційні бої тривали в районі Бахмута, але підтверджених територіальних змін у цьому районі не відбулося. У окупантів на цьому напрямку діють підрозділи 200-ї бригади морської піхоти (Північний флот).
ЗСУ завдали удару по позиції Повітряно-десантних військ (ВДВ) РФ недалеко від Бахмута. На кадрах видно, як позиція ВДВ в окупованій Донецькій області горить після українського удару. За твердженнями окупантів, в результаті цього удару було знищено все, включаючи припаси для росіян на передовій.
Під Авдіївкою також йдуть позиційні бої. Російські воєнкори заявили про просування окупантів на 300 м біля очисних споруд на північний захід від Авдіївки, але ISW не може підтвердити це твердження.
За деякими даними на цьому напрямку у окупантів діють залишки колишньої ПВК "Вагнер".
"На кадрах видно, як українські військові завдають удару по російському автомобілю з боєприпасами через міст на трасі Е50 Авдіївка-Донецьк-Сіті на північний захід від Пісків. Стався вибух боєприпасів в російській машині, в результаті чого одна сторона моста обвалилася", - йдеться в звіті ISW.
Війна в Україні: новини
Російські загарбники не проводять великих атак на Горлівському напрямку в Донецькій області. Про це повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв. За словами бійця ВСУ, при спробі штурму українських позицій на Горлівському напрямку ворог несе великі втрати.