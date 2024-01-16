В районі Авдіївки в результаті удару ЗСУ вибухнула машина окупантів, що перевозила боєприпаси. Вибух був такої сили, що обвалилася частина моста, по якій їхала вантажівка.

Позиційні бої між ЗСУ та російськими окупантами тривали на лінії Куп'янськ- Сватове-Кремінна, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не відбулося.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що позиційні бої тривали в районі Синьківки і озера Лиман; в районі Петропавлівки; на північний захід від Кремінної біля Макіївки; а також в районі Терного, Торського і Ямполовки і Серебрянського лісництва.

При цьому аналітики відзначили, що пропагандисти заявили, нібито окупанти просунулися на 2,2 км в ширину і на 1,7 км в глибину в районі Макіївки, але ISW не побачив візуального підтвердження цьому твердженню. В Інституті додали, що під Кремінною діють підрозділи групи "Аїда" чеченського спецназу "Ахмат".

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Крім того, позиційні бої тривали в районі Бахмута, але підтверджених територіальних змін у цьому районі не відбулося. У окупантів на цьому напрямку діють підрозділи 200-ї бригади морської піхоти (Північний флот).

ЗСУ завдали удару по позиції Повітряно-десантних військ (ВДВ) РФ недалеко від Бахмута. На кадрах видно, як позиція ВДВ в окупованій Донецькій області горить після українського удару. За твердженнями окупантів, в результаті цього удару було знищено все, включаючи припаси для росіян на передовій.

Під Авдіївкою також йдуть позиційні бої. Російські воєнкори заявили про просування окупантів на 300 м біля очисних споруд на північний захід від Авдіївки, але ISW не може підтвердити це твердження.

За деякими даними на цьому напрямку у окупантів діють залишки колишньої ПВК "Вагнер".

"На кадрах видно, як українські військові завдають удару по російському автомобілю з боєприпасами через міст на трасі Е50 Авдіївка-Донецьк-Сіті на північний захід від Пісків. Стався вибух боєприпасів в російській машині, в результаті чого одна сторона моста обвалилася", - йдеться в звіті ISW.

Війна в Україні: новини

Російські загарбники не проводять великих атак на Горлівському напрямку в Донецькій області. Про це повідомив боєць ЗСУ Євген Ієвлєв. За словами бійця ВСУ, при спробі штурму українських позицій на Горлівському напрямку ворог несе великі втрати.

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