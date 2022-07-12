Медики просили не дивитися їм в очі, а окупанти погрожували розправою за українську мову, пригадує боєць.

Воїн полку "Азов" Дмитро Усіченко (позивний "Вишня"), якого нещодавно звільнили з російського полону, розповів про жахи в Маріуполі та страх окупантів. Він став одним із небагатьох бійців, якому вдалося дістатися до заблокованої "Азовсталі" на гвинтокрилах.

Про це повідомляє ССО Азов.

"Вишня" потрапив на "Азовсталь" на гелікоптері, хоча росіяни збивали майже усі українські "пташки", які намагалися прорватися на завод.

Вже за півтори години боїв Дмитро отримав поранення, але повернувся до бойових завдань після короткого лікування у польовому госпіталі. Згодом його поранили вдруге.

"Вишня" пригадує, що морально готувався до жахливої ситуації в Маріуполі, але навіть не міг передбачити такого жаху. Воїн усвідомлював, що виліт на "Азовсталь" - "білет в один кінець".

Дмитро розповів, що вулицями міста блукали контужені діти у пошуках води, молоді мами з дітьми гралися на майданчику поруч з трупами, які ніхто не забирав.

"Перше, що я побачив (у Маріуполі. – Ред.) – труп на лавочці, який ніхто не забирав. Поруч гуляла мама з коляскою біля цього трупу, поруч діти грали у футбол, а далі теж лежали трупи. Вони сміялись і ніби не помічали трупів", – згадує боєць.

Водночас самі окупанти боялися навіть роззброєних "азовців".

"Медички казали: "Не дивися нам в очі". Я кажу: "Чого це?" "Будь ласка, не дивися мені в очі, дивись в низ кудись". Вони боялися "Азов", – зазначає захисник Маріуполя.

При цьому росіяни визнали професіоналізм полку. За словами Дмитра, під час здавання у полон, окупанти казали: "хлопці, ви ох*ренно воюєте". Однак загарбників неабияк дратувала українська мова, яку вони називали "телячою". За спілкування українською погрожували фізичним покаранням.

"Каже (окупант - УНІАН) до мене: "ти ох**в на своїй телячій мові до мене говорити". Я відповідаю: "ну так". Погрожували, говорили, що битою лупцюватимуть", – пригадав "Вишня".

Нагадаємо, захисники "Азовсталі" героїчно тримали оборону близько двох місяців, відволікаючи на себе сили противника і не даючи йому рухатись на інші напрямки. Російські окупанти знищували "Азовсталь", випускаючи по території комбінату ракети, і скидаючи бомби, стріляючи з артилерії та танків, при цьому проводячи наземні атаки та штурми.

ЗМІ повідомили, що з "Азовсталі" було евакуйовано загалом близько 1,7 тис. захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на території ОРДЛО може бути понад 2,5 тис. військовополонених з "Азовсталі".

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