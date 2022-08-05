У мережі закликають до максимальної пильності по всьому Гомельському району.

Сьогодні, 5 серпня, в районі 20:26 в Гомелі приземлився важкий військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RA-76604, який прилетів з Пскова (РФ). У мережі повідомляють, що літак міг привезти в Білорусь нову партію ракет для ЗРК С-300/400.

Про це повідомляє Telegram-канал Беларускі Гаюн.

"Через 1,5 години, недалеко від аеропорту Гомеля, в районі агромістечка Красне (Гомельський район), були помічені два трала, які перевозили ракети для ЗРК С-300/400. Трали в супроводі ДАІ і ЗІЛа ЗС РФ з розпізнавальним знаком "V" повернули з вулиці Гомельської на трасу М5 в напрямку Мінська", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що трали можуть прямувати зовсім не в Мінськ, так як це дорога далі перетинає трасу М8, по якій прямий маршрут на аеродром "Зябровка", де зосереджений військовий контингент ЗС РФ.

"Крім того, додатковим підтвердженням, що трали їхали саме з аеропорту є те, що сьогодні в районі 15:30 був зафіксований їх проїзд по Гомелю в бік аеропорту. Порожніми вони їхали по вул.Федюнінского, яка безпосередньо веде в аеропорт "Гомель". Разом з ними пересувався і кран, який може використовуватися для розвантаження/завантаження вантажу на машини", - повідомляють в мережі.

Також повідомляється, що в районі 22:45 Іл-76 ВКС РФ (RA-76604) полетів з аеропорту "Гомель" в Псков (РФ).

"Тому в даний момент необхідна максимальна пильність по всьому Гомельському району, зокрема по трасах М5, М8, М10 і території навколо аеродрому "Зябровка"", - відзначають в Telegram-каналі.

Нагадаємо, на Волиніпочали готуватися до можливого вторгнення з Білорусі і склали план евакуації населення.

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