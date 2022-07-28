Всього в проміжку часу з 05:23 до 06:29 з аеродрому було запущено близько 25 ракет.

На фотографії потрапили ранкові запуски ракет з аеродрому Зябровка, який знаходиться в Гомельській області Білорусі.

Знімок оприлюднив Телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"Всього з 05:23 до 06:29 запущено близько 25 ракет. Надходили повідомлення, що вибухи були в Київській та Чернігівській областях. Якщо припустити, що всі запуски були з ОТРК "Іскандер", то на аеродромі повинно знаходитися не менше 6 таких комплексів. Для цього потрібні або якісні детальні супутникові знімки (рівня компанії MAXAR), або дані людей з землі, які могли спостерігати переміщення російських дивізіонів по дорогах Білорусі", - вказано в повідомленні.

Видання нагадало, що на цьому аеродромі до цих пір знаходяться до 10-ти одиниць зенітних ракетних комплексів С-300/400 і, ймовірно, мінімум 2 оперативно-тактичних ракетних комплекси "Іскандер".

Відносно питання про можливий наступ білоруських сил на Україну "наша моніторингова група все так само не бачить таких передумов в найближчому осяжному майбутньому, як і раніше".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці по території Чернігівської області зафіксовано 10 ворожих прильотів. Інформація про жертви і руйнування уточнюється.

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