План евакуації, як зазначають в ОВА, знаходиться під грифом "секретно".

На Волині готуються до можливого вторгення з Білорусі. Там вже склали план евакуації населення.

Про це "Суспільному" повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Мовенко.

Він розповів, що деталі плану розкривати не стане, адже вони знаходяться під грифом "секретно". Проте Мовенко зауважив, що під час евакуації найпершими отримають допомогу мешканці прикордонних із Білоруссю районів. Мова йде про Камінь-Каширський та Ковельський райони.

"Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення – є план, який було обговорено на засіданні евакуаційної комісії", – додав Мовенко.

Також він розповів, що керівники громад та районних військових адміністрацій вже ознайомилися з планом дій на випадок можливого вторгнення та вже знають, як діяти. Вони вивчили шляхи евакуації, знають про місця, де будуть збирати людей, усю цю інформацію вони за потреби повідомлятимуть.

Також на Волині розглядають сценарій, за яким евакуація знадобиться усім мешканцям області. Якщо з боку Білорусі почнеться масштабна агресія, то рятувати будуть увесь регіон.

"Впевнений, наші військові цього не допустять", – зазначив Мовенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині також готують план евакуації населення на випадок вторгнення з Білорусі.

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