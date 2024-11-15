Росіяни посилюватимуть бойові дії, бо час до інавгурації Трампа обмежений, - експерт

Росіяни кидають у бій усі ресурси, щоб на переговорах з Дональдом Трампом говорити про примушення України до капітуляції.

Росіяни посилюватимуть бойові дії з метою прориву на фронті, бо час до інавгурації нового президента США Дональда Трампа обмежений.

Про це в ефірі каналу "Еспресо" сказав військовий експерт Михайло Самусь, директор платформи New Geopolitics Research Network, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

На його думку, нинішня ситуація на фронті не має особливих відмінностей від того, що було у попередні два місяці. Зокрема, російські загарбники продовжують зосереджувати зусилля на Покровському й Курахівському напрямках. Також було прогнозовано, що окупанти намагатимуться перевіряти українську оборону на Куп'янському, Лиманському напрямках, і на півдні будуть спроби прориву.

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"Оскільки, час у них обмежений. Я маю на увазі це вікно можливостей, яке теоретично у них існує до інавгурації президента Трампа", - сказав Самусь.

Експерт відзначив, що насправді ті сигнали, які надходять зі Сполучених Штатів, не такі негативні для України, як передбачалося.

"Ті кандидатури, які розглядаються президентом Трампом, вони, в тому числі, є антиросійськими і стоять на позиціях "мир через силу" - примушення якраз Путіна через силу до припинення війни. Будемо дивитися на деталі", - сказав Самусь.

Експерт зазначив, що це не те, на що розраховував російський диктатор Володимир Путін, коли намагався за останній рік окупувати Донбас.

"Тобто, він, у принципі, розраховував добитися вирішальних успіхів на Донбасі, окупувати фактично увесь регіон, і після того, звісно, з сильних позицій, говорити вже з новим президентом Сполучених Штатів. Наразі ситуація не виглядає так позитивно для Путіна і, тому, він жене свої війська фактично на забій, тобто, величезні втрати... Вони кидають усе, що в них є, усі свої ресурси, саме для того, щоби максимально у короткий термін спробувати дійсно прорвати фронт", - наголосив Самусь.

Зокрема, особливо важко зараз Силам оборони України на Курахівському напрямку.

На думку експерта, Путін прагне вийти на адміністративну межу Донецької області для того, щоби "показати світу і новій адміністрації США, що допомагати Україні немає сенсу - Росія перемагає". "І що чим далі, війна переходить у незворотній характер, коли Росія буде усе далі і далі просуватися на українську територію, і тому, треба примушувати Україну до капітуляції", - відзначив Самусь.

За його словами, такий задум у росіян не змінюється вже тривалий час.

"Зараз бої будуть ще більш інтенсивними... Ситуація така, що Путіну треба показати успіх на Донбасі і, звісно, йому треба звільняти свою Курську область. Тому що буде якось не дуже красиво для нього говорити про якусь сильну позицію на переговорах з Трампом у той момент, коли у нього буде окуповано 500 квадратних кілометрів російської території", - наголосив Самусь.

Інавгурація Трампа - чого очікувати

Як повідомляв УНІАН, інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2025 року. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зробить так, аби війна між Росією і Україною була швидко припинена.

Зокрема, Трамп нещодавно наголосив, що війну "треба припинити" якнайшвидше. США мають намір працювати дуже наполегливо у цьому напрямку. Він заявляє, що Росія та Україна мають зупинитися.

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