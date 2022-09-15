Наразі цей населений пункт перебуває в так званій "сірій зоні".

В даний час селище Киселівка Херсонської області перебуває в так званій "сірій зоні" і за неї точаться бої.

Як заявив під час брифінгу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформація про звільнення цього населеного пункту наразі не відповідає дійсності.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Киселівка знаходиться там, де і знаходилася раніше - в сірій зоні. За неї б’ються", - пояснив Кім. Відео дня

Таким чином, як зазначив Кім, про перспективи відновлення постачання питної води (саме в районі Киселівки перебито водогін, через який до Миколаєва подавалась вода, - ред.) говорити ще зарано.

Як повідомлв УНІАН, 14 вересня голова Херсонської облради Олександр Самойленко заявив, що українські військові звільнили від російських окупантів село Киселівка Херсонської області. Проте вже сьогодні вранці у свіжому звіті Інститут вивчення війни зазначив, що немає жодних візуальних підтверджень звільнення українськими військами села Киселівка поблизу окупованого Херсона.

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