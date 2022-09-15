Триває контрнаступ ЗСУ на півдні.

Немає жодних візуальних підтверджень звільнення українськими військами села Киселівка поблизу окупованого Херсона.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Напередодні голова Херсонської облради Олександр Самойленко заявив про нібито деокупацію Киселівки, і ЗСУ від обласного центра розділяє "єдиний населений пункт - Чорнобаївка".

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Проте військові аналітики не знайшли підтвердження цієї заяви, оскільки українське командування досі зберігає оперативне мовчання щодо просування ЗСУ на півдні, а рашистські блогери це заперечували.

Немає також ніяких фото- і відеопідтверджень від самих українських військових.

Напередодні в Інституті вивчення війни стверджували, що підрозділи російської армії покинули передові позиції у Киселівці та перейшли ближче до Дніпра.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ в ході контрнаступу на Харківському напрямку звільнили вже близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Всього лінія фронту розстягнулася на 2500 кілометрів, з них 1200 - активні бойові дії.

На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб просунутися вглиб української території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Отрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка

В результаті контрнаступу на півдні захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. ЗСУ витісняють угруповання ворога шляхом точних ударів по логістичних шляхах, що забезпечують постачання противника боєприпасами і технікою.

У зв'язку з військовою поразкою під Харковом росіяни вже кілька днів прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. 14 вересня були атаковані гідротехнічні споруди в Дніпропетровській області. У Кривому Розі спостерігається підняття рівня місцевої річки, жителів кількох районів евакуюють.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів, знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

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