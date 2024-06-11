Українські воїни дають гідну відсіч супротивнику під Часовим Яром, наголосили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця".

Російські окупанти не захопили село Іванівське (Донецька область), яке розташоване біля міста Часів Яр.

Супротивники "насипають" по цьому населеному пункту "з усього, намагаючись узяти його", розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (об'єднання Збройних сил України) Назар Волошин у коментарі Liga.net.

"...Але українські воїни тримаються і дають гідну відсіч ворогу", - сказав співрозмовник. Волошин додав, що від початку доби і станом на 9:00 вівторка, 11 червня, українські воїни запобігли семи спробам окупантів прорвати нашу оборону біля Іванівського, Андріївки, Нового та Кліщіївки.

Відео дня

У центрі уваги новини України про війну - зараз це варто знати

Противники вже тривалий час намагаються наступати на Часів Яр із різних напрямків і отримують "по зубах" від українських воїнів. 10 червня аналітики DeepState поділилися інформацією, що ворог нібито зміг "окупувати" Іванівське. Українська сторона не повідомляла про втрату контролю над цим населеним пунктом.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець поділився, що вчора супротивники на Донеччині активно відкривали вогонь з артилерії. Експерт підкреслив, що Іванівське вважається "сірою зоною", і навіть якщо окупанти там просунуться, то це не вплине на стійкість оборони нашої армії під Часовим Яром.

Вас також можуть зацікавити новини: