Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російські окупаційні війська просунулися на сході України. Зокрема, ворог окупував Іванівське Донецької області.

Про це повідомляє проект DeepState. Зазначається, що загарбники також просунулия біля Новопокровського та в Старомайорському.

"Ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці", – йдеться у повідомленні.

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Офіційного підтверждення інформації щодо захоплення ворогом Іванівського наразі немає.

Зазначимо, що згідно з онлайн-картами, відстань від Іванівського до Часового Яру становить менше 10 кілометрів.

Війна в Україні: важливі новини

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив нового командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став Герой України, полковник Вадим Сухаревський.

Тим часом українські захисники продовжують знищувати військові обʼєкти ворога. Так, в ніч проти 10 червня в окупованому Криму пролунали вибухи. Сили оборони знищили військовий обʼєкт під Джанкоєм.

Щодо ситуації на фронті, то речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що російські окупанти не перетнули головної лінії оборони ЗСУ у Часовому Яру. Проте ворог активно просувається на схід від неї.

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