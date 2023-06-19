В окупованих Олешках заплановано вже 67 поховань місцевих жителів, які загинули внаслідок російського теракту.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області починають ховати місцевих мешканців, які загинули внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Як зазначив посадовець в ефірі телеканалу "Еспресо", під воду внаслідок російського теракту пішли не тільки Олешки, а й окупована Гола Пристань Херсонської області. Багато людей не знали про те, наскільки критичною є ситуація.

"На окупованій частині лівобережжя Дніпра ситуація критична й катастрофічна. Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, який відбувся о 5-й ранку, окуповані Олешки та Гола Пристань опинилися під водою. Зранку люди виходили зі своїх домівок і вода вже була вище пояса. Багато людей в цих населених пунктах не мали інформації через те, що окупанти блокували цю інформацію. Люди, які залишилися у своїх домівках, опинилися у водяній пастці", – наголосив Хлань.

Він прогнозує, що кількість загиблих людей на окупованій частині лівобережжя Херсонщини буде катастрофічною. Депутат нагадав, що окупанти не давали людям евакуюватися та стріляли по човнах із цивільними.

"Сьогодні фіксується велика кількість жертв на окупованій Херсонщині. Повідомляється, що в Олешках заплановано вже 67 поховань місцевих, які загинули. Тіла вже ідентифіковано і від сьогодні людей починають ховати. Вважаю, що цифра загиблих людей на лівобережжі окупованої Херсонщини буде катастрофічною. І все це через те, що окупанти блокували евакуацію людей та не давали змогу евакуюватися людям, обстрілюючи човни, які пересувалися у бік Херсона", – резюмував Хлань.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки

6 червня 2023 року російські військові пішли на черговий воєнний злочин. Ворог підірвав греблю Каховської ГЕС, яку замінували ще восени минулого року. Через неконтрольованих спуск води із Каховського водосховища затопило десятки населених пунктів.

У Центрі національного спротиву повідомили, що в результаті російського теракту в окупованих Олешках могли потонути понад 500 українців. Це сталося через те, що окупанти відмовляли в евакуації людям, які не мали російського паспорта. Наголошується, що в цих діях ворога є ознаки геноциду. Реальної цифри загиблих через підрив Каховської ГЕС людей на окупованій території ніхто не знає.

Водночас, за офіційними даними МВС України, кількість загиблих зросла до 17 людей: 13 осіб потонули, 4 – загинули через російські обстріли під час проведення евакуації. Зниклою безвісти залишається 31 людина.

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