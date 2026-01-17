Дрони атакували полігон, звідки Росія призвичаїлася пускати 'Орєшнік' по Україні

У районі працювали ворожі сили ППО.

Російські моніторингові канали заявляють про атаку українських безпілотників на полігон "Капустин Яр" в Астраханській області, звідки РФ запускала по Україні ракету "Орєшнік". У цьому районі працювала протиповітряна оборона.

Як пише військовий портал "Мілітарний", полігон використовується не тільки для пусків балістичних ракет середньої дальності (БРСД) з комплексу "Орешник". На полігоні також випробовують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, комплексів і систем ППО.

Попередня атака на полігон

Нагадаємо, що на початку грудня минулого року росіяни також заявляли, що дрони долетіли до "Капустиного яру". Вони стверждували, що збили усі дрони, однак, судячи з відео очевидців, там пошкоджено принаймні адміністративну будівлю.

Удари "Орєшніком" по Україні

Як писав УНІАН, в ніч на 9 січня Росія вдарила ракетою "Орєшнік" по Львівській області. Камери зафіксували послідовну серію гучних вибухів.

В СБУ повідомили, що ворог спрямував ракету по цивільній інфраструктурі, намагаючись "знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов".

А 21 листопада Росія запустила "Орєшнік" по Дніпру. Камери спостереження також зафіксували вибухи так званих суббоєприпасів, коли вони входили в нижні шари атмосферу. Відомо, що вибухи сталися у районі заводу "Південмаш". Проте, експерти зауважують, що вибухи над землею, вірогідно, не спричинили масштабних руйнувань.

