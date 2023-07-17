Чоловік врятував свого побратима та командира суміжного підрозділу.

На війні в Україні загинув командир тактичної групи "Карпатської Січі" Анатолій Тегза (позивний "Варвар").

Як повідомив його брат на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, Анатолій загинув 17 липня в районі Бахмута. "Підрозділ потрапив під артобстріл. Врятувавши своїх побратимів, які отримали поранення, він пішов допомагати пораненим бійцям з іншого підрозділу, бо інакше не міг. На превеликий жаль, живим не повернувся! Земля тобі пухом! Герої не вмирають", - написав чоловік.

На сторінці "Карпатської Січі" повідомили, що Анатолія Тегзу нагородили Золотим хрестом за бездоганне виконання бойових завдань під час попередньої кампанії на Бахмутському напрямку.

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"В останньому бою проявив себе героїчно, перед смертю врятувавши життя своєму побратиму та командиру суміжного підрозділу. Непоправна втрата", - йдеться у повідомленні.

Загибель захисників України

Нещодавно стало відомо, що у бою з російськими окупантами загинув український актор театру Філіп Віннер.

На Сумщині у засідку російської диверсійно-розвідувальної групи потрапив український захисник та Герой Майдану Павло Каленіченко.

На початку липня повідомлялося про загибель Леоніда Краснова, який воював у складі батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

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