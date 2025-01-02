Українські воїни зірвали плани окупантів.

У 2024 році російські загарбники хотіли захопити Харків, Суми та Запоріжжя. Проте Україна зірвала плани РФ.

Про це в інтервʼю, що транслювалося в етері телемарафону, заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що йдеться про дії Сил оборони України восени та взимку 2024 року.

"Осінь – зима 2024 року – це зрив трьох операцій Російської Федерації з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут молодці передусім воїни", – додав він.

Відео дня

Президент зазначив, що це – українські міста, і він хотів би подякувати людям, які в них живуть:

"Вони пройшли серйозне випробування".

Війна в Україні: важливі новини

Колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань Україн Курт Волкер вважає, що Україну можуть зобов'язати не намагатися повернути захоплені Росією території військовим шляхом. За його словами, ця ситуація нагадує йому Німеччину після другої світової війни, коли розвивалася західна Німеччина. Обʼєднання територій відбулося лише за 40 років.

Тим часом в ООН заявили, що кількість жертв серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях у 2024 році значно зросла. Правозахисники кажуть, що сплеск кількості смертей пояснюється "посиленими військовими операціями" ЗС РФ.

Щодо ситуації на фронті, то дві українські окремі механізовані бригади відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року. Президент України Володимир Зеленський розповів, що і 31 грудня, і 1 січня тривали постійні російські штурми на Донеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: