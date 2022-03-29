Наразі ворог відводить війська на перегрупування.

Росія продовжує накопичувати війська під українським кордоном.

Про це в ефірі 24 каналу заявив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

"Про її стан і боєздатність важко щось сказати. Але кількість техніки величезна – більше, ніж було станом на 24 лютого", – сказав Макарук.

Росія вже визнала нестачу льотного складу і літаків, додав він.

"28 березня турецька розвідка повідомила, що 4 літаки СУ-30, які були у підпорядкуванні Вірменії, разом з екіпажем були передані російській стороні. Якщо інформація правдива, то це може говорити про те, що Вірменія вступила у війну проти України. Аналогічна ситуація і в Білорусі", – пояснив експерт.

Наразі ворог відводить війська на перегрупування: "Це роблять, якщо було втрачено близько 70% складу, техніки або дивізії".

Перед початком вторгнення Росія зосередила біля українських кордонів, в тому числі й на території Білорусі, близько 200 тисяч військ. За розвідданими, протягом повномасштабної війни РФ ввела 100% бойового складу.

Через великі втрати і провал у захопленні Києва росіяни зосередилися на окупації східних регіонів, включно зі спробами оточити ЗСУ, та бомбардуваннях українських міст.

Збройні сили України вже знищили понад 16 тисяч військових РФ за місяць активних бойових дій.

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