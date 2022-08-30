За його словами, у окупанта є проблема з ракетами чи з технічним обслуговуванням.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що деякі російські ракети не долітають та ламаються в повітрі.

Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Кім зауважив, що сьогоднішня ніч в обласному центрі пройшла досить спокійно, оскільки не було обстрілів.

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Також він додав, що під час вчорашнього ракетного обстрілу було випущено 16 ракет, з них 12 досягли цілей.

"Це говорить про те, що у окупанта є проблема з ракетами чи з технічним обслуговуванням. Зараз ми бачимо, що якась кількість ракет просто не долітає та ламається в повітрі. Як, наприклад, та, що впала в парку в нас з нерозірваною бойовою частиною", - сказав Кім.

Нагадаємо, в наслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами 29 серпня загинули двоє людей та 24 зазнали поранень.

Наступ ЗСУ на півдні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ прорвавши першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

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