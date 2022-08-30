Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що деякі російські ракети не долітають та ламаються в повітрі.
Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Кім зауважив, що сьогоднішня ніч в обласному центрі пройшла досить спокійно, оскільки не було обстрілів.
Також він додав, що під час вчорашнього ракетного обстрілу було випущено 16 ракет, з них 12 досягли цілей.
"Це говорить про те, що у окупанта є проблема з ракетами чи з технічним обслуговуванням. Зараз ми бачимо, що якась кількість ракет просто не долітає та ламається в повітрі. Як, наприклад, та, що впала в парку в нас з нерозірваною бойовою частиною", - сказав Кім.
Нагадаємо, в наслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами 29 серпня загинули двоє людей та 24 зазнали поранень.
Наступ ЗСУ на півдні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ прорвавши першу лінію оборони росіян в Херсонській області.
Стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.