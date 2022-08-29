Росіяни випустили ще більше ракет, зазначив голова ОВА.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє, що до Миколаєва долетіли 12 ракет російських окупантів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Всього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)", - написав голова ОВА. Відео дня:

Масований обстріл Миколаєва 29 Серпня: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 29 серпня, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в місті лунають потужні вибухи. Мер закликав жителів спуститися в укриття.

Пізніше він повідомив, що в результаті обстрілу Миколаєва дві людини загинули і п'ятеро отримали поранення.

Кім згодом уточнив, що кількість поранених в результаті обстрілу російськими окупантами Миколаєва зросла до 11 людей.

Наступ ЗСУ на півдні

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

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