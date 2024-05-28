Росія змогла продовжувати платити за війну, незважаючи на санкції.

Цього літа Росія, ймовірно, продовжить свій наступ на сході України. Здатність Росії здійснювати ці атаки дещо дивує, адже війна коштує дорого. Економіка Росії обмежена жорсткими санкціями з боку деяких найбагатших країн світу. Проте Москві вдається продовжувати платити за свою військову машину. Американські чиновники вказують на Китай, пише The New York Times.

Зазначається, що Китай пообіцяв не надсилати зброю до Росії, але він підтримує російську економіку, купуючи нафту і розширюючи інші види торгівлі. РФ використовує доходи від цієї торгівлі для виробництва зброї. За словами американських чиновників, вона також купує деталі для цієї зброї в Китаї. Минулого року Росія отримала 90% свого мікроелектронного імпорту з Китаю, використовуючи їх для ракет, танків і літаків. Без допомоги Пекіна Москва могла б продовжувати свою війну, але в ослабленому стані.

За словами журналістів, Вашингтон і його союзники також надають Україні підтримку, включаючи реальну зброю. Під цим кутом зору війна виглядає більше як частина ширшого змагання між США і Китаєм. Деякі аналітики називають це новою холодною війною.

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Ставка Китаю

У статті підкреслюється, що підтримка Росії є ризикованою. США і Європа попередили, що можуть накласти санкції на Китай, якщо він підтримає війну. Але для Пекіну вигоди від перемоги Росії в Україні можуть переважати над витратами.

Так, війна втягнула США та їхніх союзників у далекий конфлікт, що призвело до виснаження запасів боєприпасів американської армії. Водночас вона зробила Росію більш залежною від Китаю. Це також було повчальним: Китай має амбіції вторгнутися на Тайвань, і він спостерігав за грою Росії, щоб побачити реакцію світу – реакцію, яка викрила межі можливостей Америки. У той час як Вашингтон змусив своїх найближчих союзників покарати Росію, великі демократичні країни, такі як Бразилія та Індія, продовжують купувати російську нафту.

Проте, підтримка Росії з боку Китаю може обернутися проти неї. Європейські лідери розкритикували втручання Пекіна під час візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна. Війна об'єднала США та їхніх союзників настільки, наскільки це було небачено за останні десятиліття. Якщо Росія програє, Китай може застрягнути з меншим партнером і зіпсованими відносинами з деякими з найбільших економік світу.

Щоб збалансувати ризики і вигоди, Китай намагається ходити по тонкій грані. Він вихваляється "безмежним" партнерством з Росією, але також стверджує, що зберігає нейтралітет у війні, і намагається підтримувати правдоподібне заперечення своєї підтримки партнера.

Чи окупиться ставка Китаю, залежить від результату конфлікту. Якщо США та союзники припинять підтримку України і вона програє війну, найбільший партнер Китаю опиниться у виграші. Захід не виглядатиме таким сильним і згуртованим, як колись. Знаючи це, Китай може стати більш агресивним у своїх територіальних претензіях на Тайвані, в Південно-Китайському морі та інших місцях. Однак, якщо Україна переможе, Росія ослаблене, а США та союзники доведуть, що вони залишаються грізними. А Китай, можливо, замислиться, чи може дозволити собі агресивні дії для розширення своїх кордонів, додають автори.

Російсько-китайська дружба

Міністр оборони Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці до надання РФ летальної допомоги для використання росіянами у протистоянні з українцями.

Раніше УНІАН писав, торговельні відносини між двома країнами займають чільне місце. Китай не постачає зброю в Росію, але відправляє величезну кількість інших товарів, які Росія використовує для розпалювання війни з Україною.

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