Патрушев вважає, що партнери "київського режиму" не проти скористатися ситуацією і мають особливі плани на українські землі.

В Офісі президента України прокоментували заяви секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про нібито прагнення Польщі захоплювати західну Україну.

Заяви російського політика прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ", - зазначив Подоляк.

Він вкотре підкреслив, що саме Росія наразі захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру.

Нагадаємо, глава Радбезу РФ оголосив про початок захоплення Польщею територій України. Він вважає, що партнери "київського режиму" не проти скористатися ситуацією і мають особливі плани на українські землі.

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