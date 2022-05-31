Він вважає, що партнери "київського режиму" не проти скористатися ситуацією і мають особливі плани на українські землі.

Польща переходить до захоплення територій на заході України.

Таку заяву зробив секретар Радбезу Росії Микола Патрушев на нараді з національної безпеки, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

Він заявив, що партнери "київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають особливі плани на українські землі.

"Судячи з усього, Польща вже переходить до дій із захоплення західних українських територій", - заявив Патрушев.

За його словами, це підтвердив візит до Києва польського президента Анджея Дуди і його слова про те, що "незабаром польсько-український кордон перестане існувати".

Нагадаємо, під час нещодавнього візиту в Україну Дуда запропонував укласти нову угоду про дружбу між Польщею та Україною, а також заявив, що кордон між двома країнами має об'єднувати, а не розділяти.

Патрушев також заявив, що "вже ціла низка держав ведуть активну роботу з розчленування України". На його думку, суверенітет України не хвилює ні главу держави, ні тим більше США і їх союзників, які готові жертвувати інтересами українського народу для реалізації своїх геополітичних цілей (...) а їх дії ведуть до реального розвалу країни.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявив, що Росія не обмежує себе термінами у війні проти України.

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