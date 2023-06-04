Йдеться про нову "партію" екс-ув’язнених, яку окупанти отримали для посилення на окупованій Харківщині.

Українські військові завдали удару по позиціях росіян на тимчасово окупованій Харківщині та розбили новоприбуле підкріплення із колишніх засуджених. Внаслідок удару близько сотні із них зазнали різних поранень, зокрема й смертельних, а ще 80 - втекли з позицій.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00, російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат у живій силі.

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Зокрема, за даними Генштабу, до одного з підрозділів російських окупаційних військ на тимчасово захопленій території Харківської області протягом тижня для посилення прибуло близько півтисячі колишніх засуджених громадян РФ.

"Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям", - йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 80 новоприбулих окупантів самовільно покинули свої позиції після цієї атаки.

Останні втрати окупантів

Цієї доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу росіян.

Крім того, ракетні війська та артилерія вдарили по двох районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також знищили ворожий склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та дві станції радіоелектронної боротьби.

Загальні втрати Росії серед особового складу наближаються до красивої цифри у 210 тисяч, з них півсотні було знищено за минулу добу.

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