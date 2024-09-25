Зокрема, нам потрібно дійти до єдиного бачення ситуації на полі бою з нашими партнерами.

Контрнаступ України у 2025 році, про який напередодні писало видання The Washington Post, можливий за умови потужної підтримки заходу та партнерів. Також потрібно збільшити темпи мобілізації. Про це заявив керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук в ефірі "Київ24".

"В даній статті, яку я переглядав, немає конкретики, що вони мають на увазі під контрнаступом. Очевидно, автори даного матеріалу вважають, що за певних умов можливий злам ситуації на полі бою та перехід України до звільнення своєї землі", - заявив він.

За словами Лакійчука, це можливий прогнозований варіант.

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"Але він можливий тільки, якщо ми дійдемо до єдиного бачення ситуації на полі бою з нашими партнерами. Наразі спостерігається важкий період роздробленості і різновекторності бачення перспектив війни не тільки між нами та партнерами, але і між ними самими", - сказав експерт.

Крім того, він підкреслив, що для успішного контрнаступу, нам потрібно прискорити темпи мобілізації.

"З одного боку йдеться про поповнення тих бригад, які витрачають свої ресурси на лінії оборони без ротації... Вони не компенсують ті втрати, які мають. А для того, щоб здійснювати успішну контрнаступальну операцію, та й взагалі оборонну операцію потрібно одночасно з відновленням тих підрозділів, які безпосередньо ведуть бойові дії, формувати оперативні стратегічні резерви. Це два процеси, які мають відбуватися паралельно", - пояснив експерт.

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у своїй колонці висловив оглядач The Washington Post і старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут зазначив, що з більшою підтримкою Заходу, більшою увагою до мобілізації, розширення оборонної промисловості та будівництва укріплень Україна не тільки зможе продовжувати утримувати свої позиції, а й отримає можливість створити умови для контрнаступів у 2025 році.

"Попереду на нас чекають важкі місяці, поки Україна щосили намагається утримати свої лінії фронту і відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру. Захід має показати, що не здригнеться у своїй підтримці. Українці, які несуть на собі основний тягар цього жахливого конфлікту, безумовно не вагаються", - зазначив автор, коментуючи новий візит президента України Володимира Зеленського до США.

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