Орієнтовні дати можливого повернення влада зможе назвати наприкінці квітня.

Кінець травня - це більш-менш реальна дата, коли люди зможуть повертатися у звільнені райони Київщини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"Ми поки що маємо дві черги робіт. Основна черга - кінець квітня. Тоді ми біль-менш плануємо забезпечити можливість проживання людей... І друга дата - це кінець травня. От на ці дві дати орієнтуватися можна", - зазначив він.

За словами Павлюка, орієнтовні дати можливого повернення можна буде назвати наприкінці квітня.

"Але кінець травня - це більш-менш реальна дата, коли люди можуть безпечно повертатися в райони. Так, будуть оточені та позначені все ще заміновані райони, бо це дуже кропітка і велика робота... Але до життя, думаю, область може повернутися десь наприкінці травня", - додав голова ОВА.

Раніше стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення про виділення з резервного фонду першого 1 млрд гривень на відновлення звільнених від російських окупантів областей України. Про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Згідно рішенням, Київщина отримає 400 млн гривень. Кошти резервного фонду призначені на ремонт та заміну вікон, конструкцій дахів і покрівель, фасадів будинків, відновлення доріг, інженерних мереж та систем, зокрема тепла, газу, води, електроенергії, прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки, очищення вулиць і прибудинкових територій.

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