Плетенчук зазначив, що для РФ Кримський наразі міст має більше символічний характер, а не військовий.

Речник Військо-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону відреагував на статтю The Sun, в якій журналісти розповіли про плани України знищити Кримський міст.

"Ми неодноразово про це говорили відверто, про це казав наш президент. Ця незаконна прибудова до нашого Криму, вона має бути зруйнована. І одного дня ви вчергове побачите новини, які ви бачили раніше. Про те, що міст виведено з ладу. Питання лише в тому, який буде ступінь цього пошкодження. І звісно, ми будемо робити все можливе для того, щоб його там більше не було" – пояснив Плетенчук.

Він також розповів, яким чином РФ наразі використовує Кримський міст і як готується до його знищення.

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"Так, для росіян він має можливо навіть більше символічний характер. Використовувати його для військової логістики вони вже не можуть після отриманих пошкоджень. На ньому залишається енергетична гілка, яка заходить у Крим. Але здебільшого, ним користуються саме пересічні росіяни, які незаконно відвідують український Крим. Тому цілком логічне рішення російського керівництва побудувати альтернативний шлях зі зрозумілих причин", - додав він.

Знищення Кримського мосту: що відомо

Напередодні таблоїд The Sun опублікував матеріал, в якому заявив, що Сили оборони знищать Кримський міст до середини липня цього року. Зазначається, що це стане можливим завдяки комбінованій атаці Storm Shadow, морськими безпілотниками та за допомогою західних винищувачів F-16.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Кримський міст залишається українською ціллю. Тому Росія докладає зусиль, щоб зберегти міст.

Раніше голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан заявив, що окрім подолання систем ППО та оборонних рубежів РФ, проблемою є капітальний характер конструкції Кримського мосту, адже він проєктувався так, щоб міг витримувати сейсмічні коливання тощо.

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