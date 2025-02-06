При цьому не кожен український в'язень може поповнити лави ЗСУ, є нюанси.

Колишні ув'язнені, які захотіли вступити до лав ЗСУ, мають мотивацію і не бояться воювати, заявляє командир спеціального стрілецького батальйону "Алькатрас" 93-ї бригади з позивним "Валідол". Зокрема, його підрозділ виконує завдання в районі Часового Яру - там є і новачки, і бійці з досвідом.

"Хотілося піти добре зробити. І щоб там не бути, де ми були. І щоб братові допомогти молодшому своєму. У нього дочка і зараз ще син народився. Дуже хочеться на руках потримати", - зізнався військовослужбовець спецбатальйону "Алькатрас" Олександр із позивним "Мультик" у репортажі "Суспільне Донбас". Він досвіду військової служби не мав, але вирішив допомогти і своїй родині, і країні.

При цьому Олександр зізнається, ще на самому початку було дуже важко, але зараз бійці готові бігати по шість кілометрів із повним бойовим комплектом.

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22-річний Богдан із позивним "Доббі" заявив, що в армії опинився вдруге. Коли тільки почалася повномасштабна війна, він закінчив строкову службу, підписав контракт і пішов воювати. У 2023 році отримав поранення, незабаром після якого скоїв злочин і йому дали три роки в'язниці.

"Я просидів там два місяці і вирішив, що краще піду назад воювати. Оскільки я був у піхоті, у штурмах навчання потрібне", - пояснює він.

Інструктор спецбатальйону "Алькатрас" Іван розповідає, що всі бійці проходять навчання - їх вчать тактичної медицини, того, як утримувати і штурмувати позиції.

"Вони прийшли з власної волі, займаються посилено в нас. За два тижні роблять таке, що дехто за два місяці не зробить. Вони роблять це, щоб розвиватися. Їх сильно змушувати не треба, самі хочуть. З ними простіше. Їх ніхто за вуха не тягнув", - наголосив він.

Представники батальйону хоч і самі відбирають ув'язнених у колоніях для служби в ЗСУ, але рішення про звільнення ухвалює суд. Крім того, повідомляється, що одного бажання для служби ув'язнених у ЗСУ недостатньо. Проводиться відбір за психологічними та фізичними даними.

"Є особливо тяжкі злочини, державна зрада, корупційні злочини - вони не проходять", - додав "Валідол".

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Крім того, стало відомо, що жителі Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб не їхати на війну. Сім'ї витрачають понад 100-кратну середню місячну зарплату на підроблені медичні довідки.

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