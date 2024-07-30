Вони дуже мотивовані і підрозділи змагаються за те, щоб до них прийшли служити колишні ув’язнені.

Колишні ув’язнені, які добровільно вирішили піти служити в Збройні сили України є думе мотивованими і показують хороші результати на полі бою. Про це сказав військовослужбовець батальйону спеціального призначення "Шквал" 5-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнко Віктор.

"Якщо брати по мотивації, то таку мотивацію останній раз я бачив в 2022 році. Вони досить мотивовані. Мають бажання навчатися, завжди готові до виконання завдань і показують себе з позитивної сторони", - сказав він.

Віктор зазначив, що в його підрозділі служать колишні засуджені, які ухвалили рішення змінити свою долю і вступили до лав Збройних сил України. "Вони дуже мотивовані, вже досить яскраво показали себе на виконанні завдань. На них покладуються великі надії і вони мають великі перспективи у ЗСУ", - наголосив він.

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За його словами, ніякої недовіри до цих добровольців немає, бо з моменту, коли вони підписали контракт, то стали військовослужбовцями ЗСУ. "Немає такого, що їм не довірять, вони виконують завдання на рівні з іншими і показують себе з позитивної сторони, зокрема, на виконанні завдань", - сказав військовослужбовець батальйону спеціального призначення "Шквал".

Він зазначив, що намагаються набрати побільше колишніх засуджених і для цього є військовослужбовці, які їздять по колоніях і проводять співбесіди, а потім добровольці проходять ВЛК і після рішення суду вони потрапляють в підрозділ, де проходять відповідне навчання, підготовку і потім виконують завдання.

Віктор розповів, що є дуже суттєва відмінність від російської практики вербування засуджених. "Там була приватна військова компанія, а у нас вони стають військовослужбовцями ЗСУ і мають всі гарантії, в них заключений контракт. І відношення до них як до військовослужбовців", - наголосив він.

За його словами, спочатку вони проходять загальний базовий курс військової підготовки, після цього йде фахова підготовка. "Переважна більшість задач – це штурмові дії", - сказав військовослужбовець батальйону спеціального призначення "Шквал".

Мобілізація засуджених в Україні

Як повідомляв УНІАН, міністр юстиції України Денис Малюська зазначав, що в українських засуджених, яких мобілізують на війну, є істотна відмінність у порівнянні з росіянами - це мотивація і настрій наших в'язнів, які доєднуються до лав Збройних сил.

Він зазначив, що якщо говорити про російську модель, то це були або примус, або гроші, або бажання вийти на свободу, хоча навіть в меншій мірі, тому що вони потрапляли в набагато більше пекло, ніж вони були у в'язниці.

Відмінністю між мобілізацією засуджених в Україні та РФ він називає добровільність.

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