Російські окупанти все більше використовують легкові авто для штурмів українських позицій, але у цього є проста причина.

У російській армії дедалі частіше почали використовуватися цивільні автомобілі для штурмових дій на фронті. В інтернеті опубліковано вже безліч відео, де окупанти використовують автомобілі Lada для штурму українських позицій - деякі з них із військовим розфарбуванням та встановленими противодронними ґратами, пише офіцер британської армії у відставці, військовий оглядач, полковник Річард Кемп у матеріалі для The Telegraph.

Він зазначає, що навіть Росія, яка володіє величезними людськими ресурсами, не може дозволити собі "нескінченно розкидатися життями своїх солдатів", тому використання автомобілів Lada є крайнім заходом.

"Я пам'ятаю, як під час воєн на Балканах ворогуючі сторони використовували цивільні автомобілі в бою, а пікапи Toyota вже давно стали улюбленим транспортом джихадистів на всьому Близькому Сході та в Африці. Але чому так чинить Росія, що володіє другою за силою армією у світі?", - запитує Кемп.

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І відповідає - за даними нідерландського аналітичного сайту Oryx, війська РФ за три роки війни втратили понад 15 000 одиниць важкої техніки. Крім того, підкреслюється, що російська промисловість не може компенсувати щорічні втрати в техніці (~6000 од.). І якщо донедавна Росія заповнювала нестачу в техніці, відправляючи на фронт бронемашини і танки часів Холодної війни, то зараз у хід пішли Lada.

Кемп підкреслив, що стрілецька зброя легко може пробити тонкий сталевий корпус російського авто. "Тільки уявіть, як почувається молодий російський солдат - їхати назустріч українській артилерії, протитанковим ракетам, дронам і мінам, затиснутим у кузові сімейного автомобіля", - заявляє він. І згадує, що не відчував себе невразливим, навіть сидячи в танку Challenger із передовою бронею Chobham, 1991 року в Іраку.

"Не дивлячись на поступове просування Росії на території України, нестача бойової техніки, ймовірно, впливає на прагнення [кремлівського диктатора] Путіна укласти перемир'я, нехай навіть тільки для перегрупування і переозброєння", - вважає офіцер британської армії у відставці.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російські дрони на оптоволокні тепер працюють і в лісі, влаштовуючи пастки для українських військових. "Вони залітають на 5-6 кілометрів углиб лісу, влаштовують там пастки. Летять лісовими просіками, розмотують це оптоволокно. Далі вони на перетині лісових доріг опускають дрон донизу, він вичікує там мету", - пояснив військовий фахівець із систем РЕБ і зв'язку.

Крім того, незважаючи на зняту заборону бити західною зброєю по РФ, Україна має одну проблему. За словами експерта, ці обмеження мали би зняти ще на самому початку й узагалі вони не мали би існувати.

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