Там перебуває достатньо велике угруповання російських загарбників.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко стосовно ситуації на Сватівському напрямку зазначає, що за військовими мірками там "нічого такого". Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

Відповідаючи на запитання щодо того, що наразі лунають тривожні новини зі Сватівського напрямку, де є і бригади Нацгвардії, і наскільки складна там ситуація, Півненко зауважив, що за військовими мірками "нічого такого там".

"Ну, це війна, вона динамічна. Заберемо на іншому напрямку. Перегрупування, бригади відновлюються, ті повертаються, буде все нормально. Нічого там максимально тривожного немає. Вони свого часу до Харкова не дійшли, і зараз вони навіть до цієї річки (Оскіл – ред.), до якої вони хочуть дійти, не дійдуть", - наголосив командувач.

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Також на запитання, чи угруповання у росіян там достатньо велике, він зазначив, що це дійсно так.

"Вони його підтягують вже місяці три туди, стягують і стягують, і стягують. Ми знищуємо", - сказав Півненко.

Ситуація на Сватовському напрямку - деталі

Днями військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, говорячи про ситуацію по Лимано-Куп'янській осі, або як багато хто просто каже "Сватове", зазначив, що інтенсифікація окупантів на цій ділянці не є сюрпризом.

За його словами, тут потенціал у Росії по комплектації і боєздатності кращий у всій зоні бойових дій, але недостатній для масштабного наступу.

30 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у Сватовому Луганської області морг переповнений тілами загиблих російських окупантів, через що у місті стоїть нестерпний трупний запах. Загарбники не вивозять їх звідти вже майже тиждень.

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