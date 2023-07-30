У Сватовому Луганської області морг переповнений тілами загиблих російських окупантів, через що у місті стоїть нестерпний трупний запах.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що на тлі успішних бойових дій Сил оборони України значно зросла кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.
"Зокрема, в місті Сватове Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у місті Старобільськ на Луганщині російські загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу з місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам.
"Внаслідок чого місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування", - зауважили у Генштабі.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі наголошували, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти кудись вивезли близько 200 пацієнтів психоневрологічного інтернату і перероблять його під свій шпиталь. Обслуговуючий персонал інтернату було звільнено.