Загарбники не вивозять їх звідти вже майже тиждень.

У Сватовому Луганської області морг переповнений тілами загиблих російських окупантів, через що у місті стоїть нестерпний трупний запах.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на тлі успішних бойових дій Сил оборони України значно зросла кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.

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"Зокрема, в місті Сватове Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у місті Старобільськ на Луганщині російські загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу з місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам.

"Внаслідок чого місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування", - зауважили у Генштабі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі наголошували, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти кудись вивезли близько 200 пацієнтів психоневрологічного інтернату і перероблять його під свій шпиталь. Обслуговуючий персонал інтернату було звільнено.

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