В Одесі ворожа ракета влучила в житловий будинок, загинула дитина.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Відзначається, що ракета окупантів сьогодні ввечері потрапила в житловий будинок. В результаті загинув 15-річний підліток, неповнолітня дівчина доставлена в лікарню.
Всього в згаданому будинку було п'ять чоловік. В даний час рятувальники продовжують гасіння пожежі, яка почалася в результаті попадання ракети. Після ліквідації вогню працюватимуть слідчі.
З іншими людьми, які були в будинку, працюють психологи.
Подробиці уточнюються.
Крім того, пошкодження отримала релігійна споруда, яка знаходиться недалеко від пошкодженого житлового будинку. Зокрема, у споруди знесено дах, вибито шибки.
У той же час, під час телевізійного марафону секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Одесі пошкоджений один з храмів УПЦ (МП).
Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері в Одесі в результаті ракетного удару були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено одну з релігійних споруд.