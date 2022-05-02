За офіційними даними, загинув 15-річний підліток, неповнолітню дівчину госпіталізували.

В Одесі ворожа ракета влучила в житловий будинок, загинула дитина.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Відзначається, що ракета окупантів сьогодні ввечері потрапила в житловий будинок. В результаті загинув 15-річний підліток, неповнолітня дівчина доставлена в лікарню.

Всього в згаданому будинку було п'ять чоловік. В даний час рятувальники продовжують гасіння пожежі, яка почалася в результаті попадання ракети. Після ліквідації вогню працюватимуть слідчі.

З іншими людьми, які були в будинку, працюють психологи.

Подробиці уточнюються.

Крім того, пошкодження отримала релігійна споруда, яка знаходиться недалеко від пошкодженого житлового будинку. Зокрема, у споруди знесено дах, вибито шибки.

У той же час, під час телевізійного марафону секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Одесі пошкоджений один з храмів УПЦ (МП).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні увечері в Одесі в результаті ракетного удару були пошкоджені об'єкти інфраструктури. Зокрема, було пошкоджено одну з релігійних споруд.

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