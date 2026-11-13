'Слід провести ретельний контроль': конгресмен відреагував на обмеження Starshield для ЗСУ

Бейкон наголосив, що ці дії допомагають військовому злочинцю Путіну.

Конгресмен США від Республіканської партії Дон Бейкон розкритикував повторне запровадження обмежень на роботу супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Допис він опублікував в соцмережі Х.

"Обмеження та зниження швидкості роботи Starshield (військового напрямку Starlink) знову вступили в силу, що заважає Україні захищатися. Незалежно від того, чи це рішення ухвалила виконавча влада, чи пан Маск, воно призводить до загибелі ще більшої кількості українців. Ці дії допомагають військовому злочинцю Путіну", - написав Бейкон.

Політик закликав Конгрес США провести розлідування цього інциденту та встановити, хто дав таке розпорядження.

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"Конгрес повинен провести ретельний контроль у цій справі та чітко визначити відповідальних. Ставати на бік тирана – це не по-американськи", - додав він.

Чергове обмеження роботи Starlink та Starshield в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України, на тимчасово окупованих частинах України обмеження швидкості знову становить 161 км/год. Зеленський пояснив, що це безпосередньо впливає на здатність України перехоплювати російські реактивні дрони Shahed, які прибувають з цих районів. Він наголосив, що через обмеження швидкості українські військові не можуть вчасно їх наздогнати. Зараз Україна намагається отримати деталі від американської сторони, але поки що про ці обмеження відомо дуже мало.

Також ми писали, що керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат нагадав, що ситуація з обмеженням швидкості Starlink повторюється вже не вперше, і ці обмеження безпосередньо впливають на роботу української ППО. За його словами, з 07:00 четверга 12 листопада Росія здіснювала атаки по території України, а перехоплювати реактивні БПЛА на великій висоті і швидкості можна вкрай обмеженими засобами, передусім, розрахунок іде на льотчиків-винищувачів.

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