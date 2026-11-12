Що стоїть за новими обмеженнями Starshield для України: Зеленський зробив заяву

На думку президента, обмеження швидкості натякає на примус до визнання окупації.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, про що може свідчити чергове обмеження супутникового сигналу Starshield. Про це він сказав під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

"Ми знову виявили обмеження швидкості на StarShield на нашій українській території. У тимчасово окупованих частинах України обмеження швидкості знову становить 161 км/год. Це 100 миль/год. Це безпосередньо впливає на нашу здатність перехоплювати російські реактивні дрони Shahed, які прибувають з цих районів, і через обмеження швидкості ми просто не можемо вчасно їх наздогнати", - відзначив Зеленський.

Він нагадав, що без необхідної швидкості збивати російські реактивні дрони стає набагато важче. Це призводить до того, що чим більше російських БПЛА може пролітати для завдання ударів, тим більше гине українців. Росіяни тими реактивними дронами вбивають цивільних.

Відео дня

Як повідомив президент, зараз Україна намагається отримати деталі від американської сторони, але поки що про ці обмеження відомо дуже мало.

"Але деякі речі вже зрозумілі. Якщо хтось в Америці ухвалює рішення, аби, по суті, ставитися до української території таким чином, що вона ніби не є українською, то це говорить нам про те, куди рухається справа. Нам потрібно бути чіткими та ніколи жодним чином не визнавати окупацію Росією української території", - наголосив Зеленський.

Обмеження Starshield для України

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони знову зіткнулися з проблемою обмеження швидкості при роботі військових терміналів супутникового зв’язку Starshield.

Раніше такі проблеми фіксувалися у жовтні. Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився говорити, хто віддав наказ обмежити цей сигнал, і навіть заявив, що не причетний до цього.

Вас також можуть зацікавити новини: