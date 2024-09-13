За його словами, дії противника поки є незначними.

Російські війська намагаються провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області, де зараз ЗСУ утримують значні території.

Про це повідомив речник Пентагону генерал-майор США Пет Райдер під час брифінгу заявив, що дії противника на цьому етапі є незначними, однак Штати слідкують за ними.

Крім того, він прокоментував, чи пов'язаний наступ РФ на Курщині з отриманням балістичних ракет від Ірану. За словами Райдера, США поки що не бачили використання окупантами цього озброєння, але можна очікувати, що це трапиться "у відносно недалекому майбутньому".

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Бої у Курській області

Видання Forbes повідомило, що російський диктатор Володимир Путін наказав окупантам відбити Курську область до 1 жовтня. Зокрема вже в середу російські війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу. В Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни перейшли до контратак у Курській області. Наразі ситуація в регіоні є нестабільною. За словами Зеленського, наразі все йде за планом України.

СNN писав, що сміливий наступ України на Курську область змінив правила гри у війні. Москві довелося відвести тисячі солдатів з окупованої української території, щоб протистояти загрозі. Путін був змушений ввести призовників, порушивши свою обіцянку не використовувати їх на передовій.

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